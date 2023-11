Cavalleria Rusticana ve I Pagliacci operaları Antalya'da sahnelenecek

"GELENEĞİ BOZMADAN AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETTİRİYORUZ"



Ayşe Dağıstanlı Parlar, yaptığı açıklamada, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde prömiyer heyecanı yaşadıklarını söyledi. Her ikisi eserinde oldukça sevilen operalardan olduğunu belirten Parlar, "Cavalleria Rusticana küçük bir Sicilya köyünde geçen aşk üçgenini konu ediyor. Bir karakter ihanete uğruyor ve sonunda bir trajedi yaşanıyor. Ardından ise I Pagliacci'de yine aynı mekanda, aynı kasabaya bir tiyatro kumpanyası geliyor ve bu ekibin içerisinde bir trajedi yaşanıyor. Her iki eser de yazıldıkları dönemde bir yarışmada başarı kazanıyor ve ödül aldıkları için yıllardır ardı ardına oynanıyor. Biz de o geleneği bozmadan aynı şekilde devam ettiriyoruz." diye konuştu.



Parlar, eserlerin sahne önü kadar arkasında da hummalı bir çalışma yürütüldüğünü anlattı. Hazırlıkların aylar önce başladığını ileten Parlar, "Müzikal hazırlık çok önceden başladı. Sahne çalışmalarına bir aylık süreçte hazırlandık. Cavalleria Rusticana kendi başına zaten büyük bir eser, I Pagliacci uzunluğu ve müzikal olarak hem orkestra, solistler ve koro için oldukça zor. Her ikisi de çok dolu eserler olduğu için arkadaki çalışmanın çok sistematik gitmesi gerekiyor. O nedenle hazırlıklarımız koşuşturmalı geçiyor. Fazlasıyla heyecanlı ve mutluyuz. Çok güzel hazırlandık. Eserleri keyifli bir şekilde sahneye aktarabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



"TÜM SANATSEVERLERİ BEKLİYORUZ"

I Pagliacci'de Canio rolünü canlandıran tenor Göksay Yaran da "Önemli ve sevilen iki opera eserini bu sezon sahneleyeceğiz. Ben bir ihanet hikayesiyle sahnede olacağım. Karakterimin iç çatışmalarını yansıtmaya çalışacağım. Çok güzel hazırlandık, 4 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm sanatseverleri bekliyoruz." dedi.



I Pagliacci'de Nedda rolünü canlandıran Nurdan Küçükekmekçi ise esere büyük bir heyecanla hazırladıklarını belirtti.



Seyircinin sahnelenme ve konu bakımında eserleri ilginç bulabileceğini ifade eden Küçükekmekçi, "İlk opera büyük bir dram içeriyor, seyirci o psikolojiden çıkıyor kısa bir aradan sonra çok şaşalı ve eğlenceli bir dünyaya gözlerini açıyor. Fakat oyunun ilerleyen dakikalarında gerçek hayatın bambaşka olduğu görülüyor. Bu birleşim güzel bir sergileme oluyor. Eminim seyirci de sevecektir." şeklinde konuştu.