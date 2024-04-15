Caz şarkıcısı Samara Joy CRR'de konser verecek

Grammy ödüllü şarkıcı Samara Joy, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda konser verecek.

Caz şarkıcısı Samara Joy CRR'de konser verecek

65. Grammy ödüllerinde "En İyi Caz Vokal Albümü" ve "En İyi Yeni Sanatçı" ödüllerini kazanan ABD'li şarkıcı Samara Joy, 19 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR)  Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, sosyal medya için hazırladığı videolarla da dikkat çeken Joy'a konserde, davulcu Evan Sherman, virtüöz kontrbasçı Felix Moseholm ve piyanist Cameron Campbell eşlik edecek.

Avrupa'dan Amerika'ya, dünyanın en prestijli caz festivallerinde ve salonlarında konser veren 25 yaşındaki Joy, müzik eğitimini 2021'de tamamladı. ​​​​​​​Genç müzisyen, aynı yıl kendi adını taşıyan ilk albümüyle JazzTimes tarafından "En İyi Yeni Sanatçı" seçildi.

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