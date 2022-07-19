'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' sete çıktı

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ekibi, gerçekleştirilen okuma provasının ardından ilk çekim günü için Ankara’da bir araya geldi.



Dizide usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle bir kez daha kamera karşısına geçecek. Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu katıldı.



‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo Ercan Uğur imzası taşıyor. Dizi yakında BluTV’de seyirciyle buluşacak.