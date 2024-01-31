Celine Dion'dan belgesel geliyor: "Katı kişi sendromu" hakkında farkındalık yaratacak

Celine Dion, Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti. Dion'un omuriliğini ve beynini etkileyen hastalıkla geçirdiği bir yılı kapsayan "I Am: Céline Dion" isimli yeni belgesel filmi için hazırlıklar başladı.

"HAYRANLARIMI ÖZLEDİM"

Dion belgesel hakkında yaptığı açıklamada, "Bu son birkaç yıl benim için büyük bir zorluktu. Durumumu keşfetmekten onunla nasıl yaşayacağımı ve onu nasıl yöneteceğimi öğrenmeye kadar süren bir yolculuk... Ancak bunun beni tanımlamasına izin vermedim." dedi.

Şarkıcı sahnelerde olmak hakkında, “Performans kariyerime devam etme yolum devam ederken, hayranlarımı görmeyi ne kadar özlediğimi fark ettim. Bu yokluk sırasında, bu tanıyı paylaşan diğer kişilere yardımcı olmak için hayatımın bu bölümünü belgelemeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

