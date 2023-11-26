Cem Karaca'nın çocuğunun annesini canlandıran Melisa Aslı Pamuk: Aralarındaki derin bağdan etkilendim

Yüksel Aksu’nun yönettiği “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde sanatçının oğlu Emrah Karaca’nın annesi Feride Balkan rolünü Melisa Aslı Pamuk üstleniyor. Çekimleri tamamlanan filmle ilgili konuşan Pamuk, “Hollanda’da doğup büyüdüğüm için sürekli dinlediğim bir sanatçı olmasa da çok sevdiğim şarkıları var Cem Karaca’nın” diye konuştu.

Biyografi filmlerini izlemeyi sevdiğini, o yüzden gerçek hayat hikayelerinden yola çıkılarak çekilen projeler geldiği zaman çok heyecanlandığını belirten oyuncu, “Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey Cem Karaca’nın özgürlüğü ve yaşam tarzı için ne kadar çok savaştığı oldu” dedi.

