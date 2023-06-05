Cem Yılmaz gençlerle birlikte filmini izledi

Cem Yılmaz, YBY Woods Gençlik Festivali kapsamında gençlerle buluştu. Ünlü komedyen, yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı "Pek Yakında" filmini katılımcılarla birlikte izledi, filmin yaratılış ve çekim süreçlerini sinemaseverlerle paylaştı.



Ünlü komedyen sohbet aralarında yaptığı şakalarla izleyenleri güldürdü.

Etkinlikten fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Yılmaz, "Pek Yakında filmini izleyip eğleniyorduk ki yağmur yağdı. Olsun, çok güzeldi, benim çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim nazik, güleryüzlü katılımcılara" notunu yazdı.