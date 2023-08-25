Cem Yılmaz yeni filminin yayın tarihini açıkladı

Kadrosunda Zafer Algöz, Özge Özberk, Nilperi Şahinkaya ve Tülin Özen gibi isimlerin yer aldığı, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği “Do not Disturb” filminin yayın tarihi belli oldu.

Cem Yılmaz yeni filminin yayın tarihini açıkladı

Son olarak "Erşan Kuneri" dizisini hayralarıyla buluşturan , yeni filminin yayın tarihini sosyal medya hesabından duyurdu.

2019 yapımı "Karakomik Filmler: 2 Arada" filminde yer alan "Ayzek" karakterine odaklanan “Do not Disturb” filminde; Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu gibi oyuncular rol aldı.

Cem Yılmaz yeni filminin yayın tarihini açıkladı - 1

"EN SEVDİĞİM KARAKTERLERDEN BİRİ"

Cem Yılmaz, dijital platformda yayınlanacak “Do not Disturb” adlı filminin afişini "Ayzek 29 Eylül'de... En sevdiğim karakterlerden biri" notuyla paylaştı.

Nilperi Şahinkaya "Erşan Kuneri" setinden paylaştı

Nilperi Şahinkaya "Erşan Kuneri" setinden paylaştı

Haberi Görüntüle

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...