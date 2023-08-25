Cem Yılmaz yeni filminin yayın tarihini açıkladı

Son olarak "Erşan Kuneri" dizisini hayralarıyla buluşturan Cem Yılmaz, yeni filminin yayın tarihini sosyal medya hesabından duyurdu.

2019 yapımı "Karakomik Filmler: 2 Arada" filminde yer alan "Ayzek" karakterine odaklanan “Do not Disturb” filminde; Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu gibi oyuncular rol aldı.