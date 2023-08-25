Cem Yılmaz yeni filminin yayın tarihini açıkladı

Son olarak "Erşan Kuneri" dizisini hayralarıyla buluşturan Cem Yılmaz, yeni filminin yayın tarihini sosyal medya hesabından duyurdu.
2019 yapımı "Karakomik Filmler: 2 Arada" filminde yer alan "Ayzek" karakterine odaklanan “Do not Disturb” filminde; Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu gibi oyuncular rol aldı.
"EN SEVDİĞİM KARAKTERLERDEN BİRİ"
Cem Yılmaz, dijital platformda yayınlanacak “Do not Disturb” adlı filminin afişini "Ayzek 29 Eylül'de... En sevdiğim karakterlerden biri" notuyla paylaştı.
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