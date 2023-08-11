Nilperi Şahinkaya "Erşan Kuneri" setinden paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda "Erşan Kuneri" dizisinin 2. sezonunda yer alacak isimleri duyuran Cem Yılmaz, çekimlere başladı. Kadroda yer alan Nilperi Şahinkaya, setten kareleri takipçileriyle paylaştı.

Nilperi Şahinkaya "Erşan Kuneri" setinden paylaştı

’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin ilk sezonunda Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi isimler yer almıştı.

Dijital platformda yayınlanan Erşan Kuneri'nin 2. sezonu için hazırlık yapan Cem Yılmaz, kadroda yer alacak isimleri birkaç hafta önce duyurmuştu.

OYUNCU KADROSU BELLİ OLMUŞTU

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin ikinci sezonunda; Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal'ın rol alacağını açıklamıştı.

Nilperi Şahinkaya "Erşan Kuneri" setinden paylaştı - 1

SET POZU

Erşan Kuneri'nin 2. sezon çekimleri başladı. Nilperi Şahinkaya, setten kareleri takipçileriyle paylaştı.

Şahinkaya, Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu ve Bige Önal ile verdiği pozlara "Erşan Kuneri kim ve bundan bize ne" notunu düştü.

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