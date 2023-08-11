Nilperi Şahinkaya "Erşan Kuneri" setinden paylaştı

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin ilk sezonunda Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi isimler yer almıştı.
Dijital platformda yayınlanan Erşan Kuneri'nin 2. sezonu için hazırlık yapan Cem Yılmaz, kadroda yer alacak isimleri birkaç hafta önce duyurmuştu.
OYUNCU KADROSU BELLİ OLMUŞTU
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin ikinci sezonunda; Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal'ın rol alacağını açıklamıştı.
SET POZU
Erşan Kuneri'nin 2. sezon çekimleri başladı. Nilperi Şahinkaya, setten kareleri takipçileriyle paylaştı.
Şahinkaya, Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu ve Bige Önal ile verdiği pozlara "Erşan Kuneri kim ve bundan bize ne" notunu düştü.
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