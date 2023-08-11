Nilperi Şahinkaya "Erşan Kuneri" setinden paylaştı

SET POZU



Erşan Kuneri'nin 2. sezon çekimleri başladı. Nilperi Şahinkaya, setten kareleri takipçileriyle paylaştı.



Şahinkaya, Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu ve Bige Önal ile verdiği pozlara "Erşan Kuneri kim ve bundan bize ne" notunu düştü.