Cem Yılmaz'dan yeni tek kişilik stand-up gösterisi: CMXXIV

Son dönemde yer aldığı film ve dizi projeleriyle adından söz ettiren oyuncu ve yönetmen Cem Yılmaz sahnelere geri dönüyor. Yılmaz'ın tek kişilik stand-up gösterisi "CMXXIV" adını taşıyor. Gösteri, 7 Şubat’tan itibaren Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak.

Yılmaz son olarak Diamond Elite Platinum Plus adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkmıştı.

BİLETLER TÜKENDİ BİLE

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından "Mart ayındaki gösterilerin biletleri tükendi. Teşekkür ederim. Sevinçliyim" ifadelerini kullandı.

