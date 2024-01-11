Cem Yılmaz'dan yeni tek kişilik stand-up gösterisi: CMXXIV

Ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra "CMXXIV" adlı gösterisiyle sahnelere dönüyor.

Cem Yılmaz'dan yeni tek kişilik stand-up gösterisi: CMXXIV

Son dönemde yer aldığı film ve dizi projeleriyle adından söz ettiren oyuncu ve yönetmen sahnelere geri dönüyor. Yılmaz'ın tek kişilik stand-up gösterisi "CMXXIV" adını taşıyor. Gösteri, 7 Şubat’tan itibaren Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak.

Yılmaz son olarak Diamond Elite Platinum Plus adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkmıştı.

BİLETLER TÜKENDİ BİLE

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından "Mart ayındaki gösterilerin biletleri tükendi. Teşekkür ederim. Sevinçliyim" ifadelerini kullandı.

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