Cemal Reşit Rey'de tango akşamı

Tango müziğinin eşsiz örneklerini içeren konser programı şu şekilde: Açılış Feliciano Latasa'nın "Gran Hotel Victoria" adlı eseriyle yapılacak. Ardından, Necdet Rüştü Efe'nin sözlerini yazdığı, Necip Celâl Andel'in bestelediği "Mazi" adlı parça icra edilecek. Program Andel'in "Ayrılık", "Damla Damla", "Suna", "Özleyiş", "Yıllar", "Bir An İçin", "Benim Şarkım", "Kimse Sevgimi Bilmez", "Günler" ve "Geçmiş Zaman Olur ki" adlı eserleriyle devam edecek.

Programda ayrıca, Arjantin tango müziğine ait Osvaldo Fresedo'nun "El Once", Juan Caldarella ve Alejandro Scarpino'nun "Canaro en París", Juan de Dios Filiberto'nun "El Pañuelito", Eduardo Arolas'ın "Comme Il Faut" ve José Luis Padula'nın "9 de Julio" adlı eserleri de yer alacak. Konser, Gerardo Matos Rodríguez'in klasikleşmiş eseri "La Cumparsita" ile son bulacak.



Saat 20.00’de başlayacak konser öncesi CRR fuayesinde, Viyana Müzik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ertuğrul Sevsay “Cumhuriyetimizin Müziği: Tangolarımız ve Necip Celâl Andel“ başlıklı söyleşi gerçekleştirecek.