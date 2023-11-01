Cemal Reşit Rey'de tango akşamı

Avrupa’nın özgün tango topluluğu Band-O-Neon ve Gran Orquesta Típica de Tango, 6 Kasım Pazartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda “Mazi Kalbimde Bir Yaradır” başlıklı konser verecek. İlk Türk tango bestecisi Necip Celal Andel’in anılacağı konserde, Andel’in tüm tangolarının yanı sıra en meşhur Arjantin tangolarından eserler icra edilecek. Şarkılara dansların da eşlik edeceği konser saat 20.00’de başlayacak.
Konserin solistleri; Besra Alaca Pummer, Seçil İlker, Ali Pınar, Bahar Sarıboğa ve Tanju Yıldırım olacak. Konserde danslarıyla Mariano “lince” Navone & Annatina Luck ikilisi eserlere eşlik edecek.
Band-O-Neon kemanlarda Roland Herret, Andreas Siles Mellinger, Engin Yafet ve Esen Kıvrak; viyolonselde Konstantin Zelenin; kontrbasta Viktor Vörös; bandoneonlarda Ertuğrul Sevsay, Carlos Gustavo Battistessa ve Ortaç Aydınoğlu; piyanoda Yu Chen ve gitarda Timotej Kosovinc Zupancic ile William Marcil- Bouchard’dan oluşuyor.
Tango müziğinin eşsiz örneklerini içeren konser programı şu şekilde: Açılış Feliciano Latasa'nın "Gran Hotel Victoria" adlı eseriyle yapılacak. Ardından, Necdet Rüştü Efe'nin sözlerini yazdığı, Necip Celâl Andel'in bestelediği "Mazi" adlı parça icra edilecek. Program Andel'in "Ayrılık", "Damla Damla", "Suna", "Özleyiş", "Yıllar", "Bir An İçin", "Benim Şarkım", "Kimse Sevgimi Bilmez", "Günler" ve "Geçmiş Zaman Olur ki" adlı eserleriyle devam edecek.
Programda ayrıca, Arjantin tango müziğine ait Osvaldo Fresedo'nun "El Once", Juan Caldarella ve Alejandro Scarpino'nun "Canaro en París", Juan de Dios Filiberto'nun "El Pañuelito", Eduardo Arolas'ın "Comme Il Faut" ve José Luis Padula'nın "9 de Julio" adlı eserleri de yer alacak. Konser, Gerardo Matos Rodríguez'in klasikleşmiş eseri "La Cumparsita" ile son bulacak.
Saat 20.00’de başlayacak konser öncesi CRR fuayesinde, Viyana Müzik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ertuğrul Sevsay “Cumhuriyetimizin Müziği: Tangolarımız ve Necip Celâl Andel“ başlıklı söyleşi gerçekleştirecek.
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