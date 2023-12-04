Cher kariyerindeki en büyük pişmanlığını açıkladı

Cher, ünlü "Believe" şarkısından yazarlık hakkı alamayınca kazanacağı paradan olduğunu yıllar sonra açıkladı. 77 yaşındaki sanatçı, en büyük pişmanlığının, en ünlü şarkılarından biri olan "Believe" için, 1998'de söz yazarlığı katkısının tanınmasını isteyemeyecek kadar "aptal" olması olduğunu itiraf etti.

Dünya çapında 11 milyondan fazla satan single'da resmi olarak Brian Higgins, Stuart McLennen, Paul Barry, Steven Torch, Matthew Gray ve Timothy Powell'in imzası var.