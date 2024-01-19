Chris Botti 17 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek

Usta müzisyen Chris Botti, Kod Müzik organizasyonuyla 17 Mayıs saat 21.00'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.



Botti, İstanbul konserinde dinleyicilere caz, pop ve klasik müzik alanından eserlerini seslendirecek.



Konserleri kapalı gişe satan ve Türk dinleyiciler tarafından yakından takip edilen Chris Botti'nin, Harbiye Açık Hava konser biletleri 24 Ocak'ta Biletix'te satışa sunulacak.



Botti, İstanbul'da daha önce 2021 yılında Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) açılış konserleri kapsamında konser vermişti.