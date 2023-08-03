"Çığlık 7" filmine yeni yönetmen

Wes Craven'in imzasını taşıyan unutulmaz korku serisi Çığlık'ın (Scream) beşinci filmi Ocak 2022'de vizyona girdi. Beğeni kazanan filmin ardından altıncı filmin 10 Mart 2023'te seyirciyle buluştu.

Son iki filmde senaryoyu James Vanderbilt ve Guy Busick kaleme alırken; yönetmenliği de Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett üstlendi.

Ancak Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett, "Çığlık" serisinin yedinci fimi için yönetmen koltuğunu devretti.