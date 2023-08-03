"Çığlık 7" filmine yeni yönetmen

Korku ve gerilim filmleri arasında kült haline gelen "Çığlık" serisinin beşinci ve altıncı filmlerinde yönetmen koltuğuna oturan Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett, görevlerini devrediyor.

"Çığlık 7" filmine yeni yönetmen

Wes Craven'in imzasını taşıyan unutulmaz korku serisi Çığlık'ın (Scream) beşinci filmi Ocak 2022'de vizyona girdi. Beğeni kazanan filmin ardından altıncı filmin 10 Mart 2023'te seyirciyle buluştu.

Son iki filmde senaryoyu James Vanderbilt ve Guy Busick kaleme alırken; yönetmenliği de Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett üstlendi.

Ancak Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett, "Çığlık" serisinin yedinci fimi için yönetmen koltuğunu devretti.

"Çığlık 7" filmine yeni yönetmen - 1

CHRISTOPHER LANDON YÖNETECEK

"Çığlık 7", daha önce "Happy Death Day" ve "Freaky" gibi filmlere imza atan Christopher Landon tarafından yönetilecek.

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Yönetmenler ayrıldıktan sonra, senarist ikilinin projede kalmaya devam edip etmeyeceği henüz açıklanmadı.

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