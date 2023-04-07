Çığlık 6 serinin en çok izlenen filmi oldu

Korku ve gerilim filmleri arasında kült haline gelen Çığlık serisinin altıncı devam filmi dünya çapında 500 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.



Courtney Cox ile Hayden Panettiere, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding ve Jasmin Savoy Brown gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı film, Çığlık serisinin en çok hasılat elde eden filmi oldu. ABD'de de 100 milyon dolar hasılata ulaşan filmin yönetmenliğini Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett yaparken, senaryosuna James Vanderbilt ve Kevin Williamson imza attı.

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