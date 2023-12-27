Çin kestanesi nedir, nasıl ayırt edilir, zararları neler?

ÇİN KESTANESİ FARKI VE ZARARLARI



Bu bitkinin meyveleri, hem büyük boyutları hem de içerisinde barındırdığı tohumları ile bilinir. Çin kestaneleri, yerli kestanelere kıyasla daha uygun fiyattan satışa sunulur.

Çin kestanelerini ayırt etmenin bir diğer hususu da kestanenin kokusudur. Bu kestanelerde pişirince de farklı etkiler görülür. Tadı yok gibidir, pişince kabuğundan ayrılmaz ve beyaz beyaz köpürdüğü de olur.



Çin kestanesi meyvelerinde yer alan hemaglutinin adlı madde, insan sağlığı üzerinde toksik etkiler yaratabilir.



Kanın pıhtılaşma sürecini zorlaştıran Çin kestanesi, baş dönmesine, mide bulantısına, kusmaya ve ishale kadar çeşitli belirtilere yol açabilir.