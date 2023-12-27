Çin kestanesi nedir, nasıl ayırt edilir, zararları neler?

Hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestanelerinin son günlerde pazarlarda satışa çıkarıldığı öğrenildi. Yerli kestanelerden ayırt edilmesi zor olan Çin kestanesinin insan sağlığı için zararlı olduğu biliniyor. Peki, Çin kestanesi nedir, nasıl ayırt edilir, zararları neler?

Çin kestanesi nedir, nasıl ayırt edilir, zararları neler?

Kış aylarında çokça tüketilen kestane satışları başladı. Ancak bu yıl ülkemizde kestanenin az bulunması ve yüksek fiyatla satışı yapılması nedeniyle ithal kestanelerin satışı da arttı. Uzmanlar, piyasada çokça bulunan kestanesine karşı düşük kaliteli olduğu gerekçesiyle rağbet gösterilmemesi konusunda vatandaşı uyarıyor.

Çin kestanesi nedir, nasıl ayırt edilir, zararları neler? - 1

ÇİN KESTANESİ NEDİR?

Çin kestanesi olarak da bilinen Castanea mollissima, Fagaceae ailesinin bir üyesi ve Çin, Tayvan ve Kore'ye özgü bir kestane türüdür. Hayvan yemi olarak tercih edilen Çin kestanesi, hayvan yemi olarak kullanılan ve insan tüketimi için uygun olmayan bir üründür.

Çin kestanesi nedir, nasıl ayırt edilir, zararları neler? - 2

ÇİN KESTANESİ FARKI VE ZARARLARI

Bu bitkinin meyveleri, hem büyük boyutları hem de içerisinde barındırdığı tohumları ile bilinir. Çin kestaneleri, yerli kestanelere kıyasla daha uygun fiyattan satışa sunulur.

Çin kestanelerini ayırt etmenin bir diğer hususu da kestanenin kokusudur. Bu kestanelerde pişirince de farklı etkiler görülür. Tadı yok gibidir, pişince kabuğundan ayrılmaz ve beyaz beyaz köpürdüğü de olur.

Çin kestanesi meyvelerinde yer alan hemaglutinin adlı madde, insan sağlığı üzerinde toksik etkiler yaratabilir.

Kanın pıhtılaşma sürecini zorlaştıran Çin kestanesi, baş dönmesine, mide bulantısına, kusmaya ve ishale kadar çeşitli belirtilere yol açabilir.

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