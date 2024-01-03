Cizre'de tarihi Abdaliye Medresesi'nin duvarı tehlike saçıyor

Duvarın kazaya ve yaralanmaya sebep olmadan gerekli müdahalelerin yapılması gerektiğini ifade eden Murat Sunay, geçmiş tarihi ile Cizre'ye ışık olan ve her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan bu mekanın harabe duruma düşmesini istemediklerini söyledi. Sunay, "Duvarın bu halde olması hem tehlike saçıyor hem de bu görüntü bu mekana yakışmıyor. Yetkililerden isteğimiz duvar yıkılmadan gerekli çalışmaların yapılarak, eski haline ve eski görünümüne kazandırılmasıdır” diye konuştu.

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