Cizre'de tarihi Abdaliye Medresesi'nin duvarı tehlike saçıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2017 yılında Cizre Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Abdaliye Medresesi'nin Sur Mahallesi'ne bakan taraftaki giriş kapısı duvarında oluşan derin yarık nedeni ile duvar tehlikeye davetiye çıkarıyor.
Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü restorasyon birimi tarafından 2017 yılında restorasyonu yapılan ve Cizre'nin simgelerinden olan Mem-u Zin Türbesi ve Mir Abdaliye Medresesi, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilirken, medresenin Sur Mahallesi tarafına bakan kapı duvarında oluşan çatlak nedeniyle duvar yıkılmaya yüz tuttu.
Duvarın kazaya ve yaralanmaya sebep olmadan gerekli müdahalelerin yapılması gerektiğini ifade eden Murat Sunay, geçmiş tarihi ile Cizre'ye ışık olan ve her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan bu mekanın harabe duruma düşmesini istemediklerini söyledi. Sunay, "Duvarın bu halde olması hem tehlike saçıyor hem de bu görüntü bu mekana yakışmıyor. Yetkililerden isteğimiz duvar yıkılmadan gerekli çalışmaların yapılarak, eski haline ve eski görünümüne kazandırılmasıdır” diye konuştu.
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