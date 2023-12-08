Coğrafi tescilli yemeklerin yer aldığı "Antalya Lokantası" açıldı

Menüsünde meze, ana yemekler ve atıştırmalıkların da bulunduğu lokantada ev yapımı mantı, erişte gibi yöresel kooperatif ürünlerinin de seçenek olarak sunulduğu aktarılan açıklamada, her gün 09.00-24.00 saatlerinde açık olan işletmenin, kahvaltıdan akşam yemeğine uygun fiyatlarla hizmet verdiği bildirildi.



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