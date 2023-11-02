Çorum Kalesi’nde restorasyon çalışmaları başladı

Tarihi eserlerin ihyası ve restorasyonu konusunda önemli çalışmalar yürüten Çorum Belediyesi, tarihi kalenin restorasyon çalışmalarını başlattı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde hazırlanan protokol, geçtiğimiz Temmuz ayında Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi arasında imzalanmıştı. Protokole göre restorasyon maliyetinin yarısı Bakanlık, yarısı da Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak.



"YÜKLENİCİ FİRMAYA YER TESLİMİ YAPILDI"

Şehrin en önemli tarihi yapıları arasında yer alan Çorum Kalesi’nin restorasyon ihalesini kazanan yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Çalışma kapsamında kalenin bedenlerinin restorasyonu, aydınlatma çalışması ve kale etrafının drenaj hattı yapılacak.

Kalede başlatılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Aşgın, şehrin kültürel varlıklarının korunması adına çok önemli bir adımı attıklarını belirterek, Selçuklu mirası olan bin 100 yıllık Çorum Kalesi’nin şehrin en önemli tarihi eserlerinden birisi olduğuna vurgu yaptı.

Tarihi kalenin Çorum’un kimliği ve geleceği açısından son derece önemli bir yapı olduğunu ifade eden Aşgın, “Kültür Bakanlığımızdan yüzde 50 hibe aldık. Kale restorasyonunun yüzde 50’sini Çorum Belediyesi yüzde 50’sini Kültür ve Turizm Bakanlığı karşılayacak” dedi.