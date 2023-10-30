CSO ve Devlet Çoksesli Korosu'ndan 100. Yıl Konseri

Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet veren 2. TBMM Binası önünde verilen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Devlet Çoksesli Korosu konseri TRT'den canlı yayınlandı. CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman konser öncesinde yaptığı konuşmada, tarihi bir günde konser vermenin heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Deliorman, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet ile var olmuş, Cumhuriyet ile iç içe geçmiş, özdeşleşmiş, birbirlerini beslemiş, birbirleriyle var olmuş iki çok köklü kale. Bugünün bizim için manevi değeri çok yüksek. Birlikte çok kıymetli marşlarımızı seslendireceğiz" dedi.



Ellerinde bayraklarıyla alana gelen vatandaşların da eşlikleriyle, İlker Kömürcü'nün söz ve bestesini yaptığı 100. Yıl Marşı, merhum besteci Prof. Muammer Sun'un Karadeniz Marşı, Vatan Marşı, İleri Marşı, Mülkiye Marşı ve 50. Yıl Marşı seslendirildi.



Devlet Çoksesli Korosu'nu şef Burak Onur Erdem'in yönettiği konser sonrasında Cumhuriyet Müzesi vatandaşların ziyaretine açıldı.