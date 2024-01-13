Çukurova 16. Kitap Fuarı açıldı

Çukurova 16. Kitap Fuarı kapılarını açtı. ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen fuarın açılış töreni, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı

Vali Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu belirten Köşger, şöyle konuştu:



"Bu kitap fuarıyla bu yaşananları da ilintilendirecek olursak bu coğrafyada yaşanan hele hele bu son dönemdeki yaşanan bu tür hadiselerin arkasında cehalet var, bilmemek var. Kim kimi maşa olarak kullanıyor? Kim hangi dalavereleri çeviriyor bu coğrafyada? Kim hangi oyunları oynuyor, kim neyi kuruyor, kim neyi vurarak nereden ne elde etmek istiyor? Bunu bilmemekten kaynaklanan bizi birbirimize düşüren oyunlar var. Bu oyunların üstesinden milletimiz Allah'ın izniyle gelecek. Okuyarak, bilerek gelecek. Cehaleti yenecek ve bu düşmanlığı, kanı, kini, hadiseleri de yenecek inşallah."



Köşger, Adana'nın bir fuarlar şehri olduğunu, fuarların büyük katılımla gerçekleştiğini belirtti. Adana'nın büyük sanatçıları, yazarları yetiştirmiş bir şehir olduğunu da aktaran Köşger, "Adana'da bir kültür var, irfan, okur yazarlık var. Sanatçı, yazar, yetişmiş büyük insanlar var. O anlamda Adana sadece zirai anlamda değil, sanayi anlamında değil, kültürel anlamda da mümbit bir coğrafya. Ondan dolayı da bu kitap fuarlarının muhakkak karşılığı var." diye konuştu.

