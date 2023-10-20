Daniel Radcliffe'ten "Wolverine" iddialarına yanıt

"KAS YAPTIM ÇÜNKÜ TAKINTILIYIM"

Bu iddiayı reddeden ünlü isim, "Yani durduk yere mi kas yaptın?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Kas yaptım çünkü takıntılıyım ve istiyorum... Annemle babamı gördünüz, onlar deli gibi fitness yapan kişiler. Yani bu bana da geçti. Ama hayır. Wolverine yok. Gururum okşandı ama yok."