Daniel Radcliffe'ten "Wolverine" iddialarına yanıt

"Harry Potter" serisinin yıldız Daniel Radcliffe, Marvel Sinematik Evreni'nde Hugh Jackman'ın canlandırdığı "Wolverine" rolünü devralacağı iddialarıyla gündeme geliyor.
Ünlü oyuncu, Vanity Fair röportajında Hugh Jackman'ın Deadpool 3'te yeniden canlandıracağı Wolverine rolünü üstlenmek için kas yaptığı yönündeki söylentilere yanıt verdi.
"KAS YAPTIM ÇÜNKÜ TAKINTILIYIM"
Bu iddiayı reddeden ünlü isim, "Yani durduk yere mi kas yaptın?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Kas yaptım çünkü takıntılıyım ve istiyorum... Annemle babamı gördünüz, onlar deli gibi fitness yapan kişiler. Yani bu bana da geçti. Ama hayır. Wolverine yok. Gururum okşandı ama yok."
Hugh Jackman, "Deadpool 3" filminden sonra bu rolü başka bir aktöre devredecek. Radcliffe ve Gallerli aktör Taron Egerton tahminlerin başında yer alıyor.
2017'de karakteri bıraktığını açıklamasının ardından Wolverine'e geri dönen Jackman, Deadpool 3'te hayranlarının karşısına çıkacak.
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