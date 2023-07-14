Denzel Washington'ın başrolde olduğu "Adalet 3: Son" filminden yeni görüntüler

Antoine Fuqua'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Adalet 3: Son" filmi, çok yakında aksiyonseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde Washington bu kez Güney İtalya’da mafya patronları ile mücadele ediyor. Denzel Washington'ın üçüncü kez geri döndüğü serinin yeni filminden afiş yayınlandı.
2014'te başlayan seride, ilk iki filmin ardından hikâye İtalya’da devam ederken, Washington'a 20 yıl önce "Man on Fire" filminde birlikte rol aldığı Dakota Fanning eşlik ediyor.
Filmde, her zaman ezilenlerin yanında olup adaleti aramakta teselli bulan Robert McCall (Denzel Washington) bir hükümet suikastçısı olarak hayatından vazgeçtiğinden beri, geçmişte yaptığı korkunç şeyler yüzünden kendini affetmek için mücadele ediyor.
McCall, Güney İtalya'da bir şekilde kendini evinde bulup, yeni arkadaşlarının yerel mafyaların kontrolü altında olduğunu fark eder. Olaylar ölümcül bir hal alırken McCall arkadaşlarının koruyucusu olup mafyayı alt etmesi gerektiğini biliyor.
"Adalet 3: Son", 1 Eylül’de sinemalarda olacak.
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