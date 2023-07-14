Denzel Washington'ın başrolde olduğu "Adalet 3: Son" filminden yeni görüntüler

Filmde, her zaman ezilenlerin yanında olup adaleti aramakta teselli bulan Robert McCall (Denzel Washington) bir hükümet suikastçısı olarak hayatından vazgeçtiğinden beri, geçmişte yaptığı korkunç şeyler yüzünden kendini affetmek için mücadele ediyor.

McCall, Güney İtalya'da bir şekilde kendini evinde bulup, yeni arkadaşlarının yerel mafyaların kontrolü altında olduğunu fark eder. Olaylar ölümcül bir hal alırken McCall arkadaşlarının koruyucusu olup mafyayı alt etmesi gerektiğini biliyor. "Adalet 3: Son", 1 Eylül’de sinemalarda olacak.

