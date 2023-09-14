Denzel Washington'ın başrolünde yer aldığı Gladyatör'ün devam filmi rekor kıracak

Gladyatör'ün devam filminin, Washington'ın kariyerinde büyük bir rekora imza atması bekleniyor. Gladyatör'ün ilk filmi gişede 503 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Yıldız kadrolu devam filminin ise gişede çok daha büyük bir hasılata ulaşması bekleniyor. Böylece, Gladyatör 2 Denzel Washington'ın kariyerinin en çok hasılat yapan filmi olacak.