Denzel Washington'ın başrolünde yer aldığı Gladyatör'ün devam filmi rekor kıracak

Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 23 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor.
Scott'ın yeniden yönetmenliğini üstleneceği ve Aftersun filmiyle son dönemde yıldızı parlayan Paul Mescal'ın başrolde yer alacağı yeni Gladyatör filmine efsane oyuncu Denzel Washington dahil olmuştu.
Gladyatör'ün devam filminin, Washington'ın kariyerinde büyük bir rekora imza atması bekleniyor. Gladyatör'ün ilk filmi gişede 503 milyon dolar hasılat elde etmişti.
Yıldız kadrolu devam filminin ise gişede çok daha büyük bir hasılata ulaşması bekleniyor. Böylece, Gladyatör 2 Denzel Washington'ın kariyerinin en çok hasılat yapan filmi olacak.
Oyuncunun en yüksek hasılatlı filmi 2007 tarihi Amerikan Gangsteri. Film, gişede 268 milyon dolar hasılat elde etmişti. Gladyatör 2, 16 sene sonra oyuncunun kariyerinin en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi olabilir.
Gladyatör 2'nin gelecek yıl 22 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.
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