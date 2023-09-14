Denzel Washington'ın başrolünde yer aldığı Gladyatör'ün devam filmi rekor kıracak

12 dalda aday gösterildiği Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Film, Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington'ın kariyerinde yeni bir rekor kırmasına sebep olabilir.

Denzel Washington'ın başrolünde yer aldığı Gladyatör'ün devam filmi rekor kıracak

Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 23 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor.

Scott'ın yeniden yönetmenliğini üstleneceği ve Aftersun filmiyle son dönemde yıldızı parlayan Paul Mescal'ın başrolde yer alacağı yeni Gladyatör filmine efsane oyuncu Denzel Washington dahil olmuştu.

Denzel Washington'ın başrolünde yer aldığı Gladyatör'ün devam filmi rekor kıracak - 1

Gladyatör'ün devam filminin, Washington'ın kariyerinde büyük bir rekora imza atması bekleniyor. Gladyatör'ün ilk filmi gişede 503 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Yıldız kadrolu devam filminin ise gişede çok daha büyük bir hasılata ulaşması bekleniyor. Böylece, Gladyatör 2 Denzel Washington'ın kariyerinin en çok hasılat yapan filmi olacak.

Denzel Washington'ın başrolünde yer aldığı Gladyatör'ün devam filmi rekor kıracak - 2

Oyuncunun en yüksek hasılatlı filmi 2007 tarihi Amerikan Gangsteri. , gişede 268 milyon dolar hasılat elde etmişti. Gladyatör 2, 16 sene sonra oyuncunun kariyerinin en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi olabilir.

Gladyatör 2'nin gelecek yıl 22 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.

Denzel Washington'ın başrolünde yer aldığı Gladyatör'ün devam filmi rekor kıracak - 3

Öte yandan, yönetmen Ridley Scott ile American Gangster (2007) filminde çalışan Washington, 16 sene sonra Scott ile yeniden bir araya gelecek.

Denzel Washington, The Training Day (2001) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...