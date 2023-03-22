Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'ndan dayanışma konseri

Deprem felaketinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, 28 Mart'ta Adana'da dayanışma konseri verecek.

Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'ndan dayanışma konseri

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 2007'de kurulan ve kadrosunda farklı dil, din ve etnik kökenden birçok amatör sanatçıyı barındıran Antakya Medeniyetler Korosu'nun 7 üyesi de hayatını kaybetti. Koronun birçok üyesi de enkazdan sağ kurtarıldı.

felaketinin ardından çeşitli kentlere dağılan koro üyeleri, Adana'da bir araya gelip, 28 Mart’ta Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde verecek. 'Seyhan'dan Asi'ye el birliğiyle' mesajının verileceği dayanışma konseri, Adana'nın ardından İstanbul'da düzenlenecek. Deprem felaketinin ardından ilk kez toplanacak koro üyelerine, ünlü sanatçılar da destek verecek.

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