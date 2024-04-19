Devlet Çoksesli Çocuk Korosu'ndan 23 Nisan konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 23 Nisan'da marşlar, şarkılar ve dünyanın çeşitli ülkelerinden müziklerin olduğu konserle kutlayacak.



Devlet Çoksesli Çocuk Korosu'ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan saat 18.00'de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonda, 160 çocuk koristle 23 Nisan Konseri gerçekleştirilecek. Konseri, Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem ile Devlet Çoksesli Çocuk Korosu Şefi Mine Özalp yönetecek.



Koro sanatçılarından Elifcan Küçük ve aynı zamanda çocuk korosu şef yardımcılığı görevini de üstlenen Oğulcan Gökalp'in solist olarak yer alacağı konserde, "Birlikte Söyle" formatıyla konseri dinlemek üzere gelen çocuklar da şarkılara katılacak. Devlet Çoksesli Çocuk Korosu'na piyanoda Özgün Ersoy eşlik edecek.



Çocuklar, 21 ve 22 Nisan saat 14.00'te CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenecek konser provasını ücretsiz izleyebilecek.