Devlet Çoksesli Korosu Aydınlık Gece-Lied Konseri verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosundan yapılan açıklamaya göre, konser, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da 12 Haziran'da düzenlenecek.



Konser kapsamında Türkiye'ye davet edilen, Avrupa çapındaki duayen şef ve şan pedagogu İngiliz Edward Caswell, koro sanatçılarını bu konser için özel olarak hazırladı.



Alman Romantik Dönem koro müziği repertuvarından oluşturulan seçkide, Johannes Brahms, Robert Schumann ve Franz Schubert eserleri ağırlıkta olacak.



19. yüzyıl Alman Romantik Dönem şair ve bestecilerinin en güzel şiir ve şarkılarının bir araya getirildiği "Aydınlık Gece-Lied Konseri"nde koroya piyanoda Filiz Balkız ve Gülce Sevgen eşlik edecek.