Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusunu Galataport İstanbul'da kutladı

Yaklaşık 70 DÇSO öğrencisi ve Vokal Akademi Pop&Caz Korosu'ndan 40 kişinin yer aldığı konserlerde 100’ü aşkın müzisyen sahne aldı. Usta sanatçılar Görkem Ezgi Yıldırım ve Teyfik Rodos ise bu özel etkinlikte solist olarak yer aldı.



Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan repertuvar, Türk marşlarından Türk valslerine, tangolardan türkülere kadar geniş bir yelpazeyi içerdi.



DÇSO ayrıca 27 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserinde Antalya seyircisiyle buluştu. Bu özel konser, Antalya Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.



DÇSO, kuruluşundan bu yana yurt içi ve yurt dışında 82 konser gerçekleştirdi. Bugüne kadar 1000'den fazla öğrenciye ulaşan DÇSO, gerçekleştirdiği canlı performanslarla da 100 binden fazla izleyiciyle buluştu. Orkestra, dünyaca ünlü Türk ve yabancı sanatçıların dışında uluslararası orkestralarla sahne alarak klasik müziği daha geniş kitlelere yayma misyonunu sürdürüyor. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile de çeşitli projelerde bir araya geldi.