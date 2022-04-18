Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’ndan Galataport İstanbul’da 23 Nisan'a özel ücretsiz konser

Türkiye’nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmak amacıyla 2006 yılında Doğuş Grubu inisiyatifi olarak çalışmalarına başladı. Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu öğrencilerini bir araya getiren Orkestra, Galataport İstanbul ev sahipliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda müzikseverlerle buluşacak.



Galataport İstanbul’da Ramazan ayı boyunca devam eden ve eski gelenekleri günümüze taşıyan ‘Nostalji İstanbul’ etkinliği kapsamında sahne alacak Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Galataport İstanbulda 23 Nisan Cumartesi 13.30 ve 17.00 saatlerinde ücretsiz olarak iki ayrı konserde sahne alacak.



Şefliğini Prof. Rengim Gökmen’in yapacağı konserlerde orkestraya ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın eşlik edecek.



Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın (DÇSO) Galataport İstanbul konserinde; Antonio Vivaldi Dört Mevsim’den Türk valslerine kadar geniş bir repertuvar ile klasikleşmiş eserler seslendirilecek.



22 NİSAN'DA ANTALYA'DA KONSER İstanbul konseri öncesinde ise DÇSO 22 Nisan Cuma günü saat 21.00’de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Oğuzhan Kavruk yönetimindeki DÇSO, Antalya konserinde çocukların çok sevdiği “Fonikler Köyü” performansıyla sahnede yer alacak.



Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği 74 konserde, 100 bine yakın izleyiciye ulaşan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın şefliğini ve genel müzik direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen üstleniyor. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası bugüne kadar Türkiye’den ve dünyadan pek çok ünlü isme eşlik etti. Bunlar arasında dünyaca ünlü Türk piyanistler Fazıl Say ve Gülsin Onay, keman sanatçısı Cihat Aşkın, “3 Tenor” olarak tanınan Ayhan Uştuk, Aykut Çınar, Şenol Talınlı ile flamenkonun efsane gitaristi Jose Maria Gallardo Del Rey, Antonio Marquez Dans Kumpanyası, ünlü tenor Nicola Martinucci ve Rus kemancı Alexander Markov gibi isimler de bulunuyor. DÇSO çeşitli projelerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla da aynı sahneyi paylaştı.

