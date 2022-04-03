Galataport İstanbul kruvaziyer sektörünün modern yüzü oldu
Avrupa Birliği Komisyonu daha çevreci limanlar inşa etmek için çalışmalar yapıyor. Bunun için Brüksel’de bir toplantı düzenlendi. O zirvede konuşanlardan biri de Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği Medcruise’nin ilk Türk başkanı Figen Ayan oldu. İstanbul’un denizden dünyaya açılan kapısı Galataport’u örnek gösteren Ayan, ‘‘Boğaz’ın suyundan faydalanarak tüm tesisimizi soğutma imkanına sahip olduk. Kruvaziyer sektörü içinde buraya gelen gemiler yakıt alırken sızıntı olması durumunda yağ bariyeri kuruyoruz. Bu da dünyada bir ilk’’ dedi. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Hüseyin Eroğlu)
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