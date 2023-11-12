Dua Lipa yeni albümü için tam 97 şarkı yazdı

Arnavut kökenli İngiliz pop yıldızı Dua Lipa yeni albümüyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. "Houdini" şarkısını yayınlayan ve yeni şarkısına klip de çeken Lipa yeni albümüne dair konuştu. 28 yaşındaki şarkıcı, "Albümdeki tüm şarkılar oldukça farklı ama hepsinde psikedelik tınılar olduğunu söylemek mümkün" dedi.
"Albümün çoğu kaosun hakim olduğu neşeli anlarda yazıldı" diyen Lipa, albüm için 97 şarkı yazdığını söyledi. "Bu albüm için tam 97 şarkı yazdım yani bu albümü hazırlamak için iki başka albüm daha yapmış oldum" dedi.
Şarkısını yayınlamadan önce sosyal medya hesabındaki tüm gönderileri silen ve profil resmini de değiştiren yıldız, müzik kariyerindeki yeni döneme özel saçlarını da kızıla boyatmıştı.
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