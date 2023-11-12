Dua Lipa yeni albümü için tam 97 şarkı yazdı

"Albümün çoğu kaosun hakim olduğu neşeli anlarda yazıldı" diyen Lipa, albüm için 97 şarkı yazdığını söyledi. "Bu albüm için tam 97 şarkı yazdım yani bu albümü hazırlamak için iki başka albüm daha yapmış oldum" dedi.

Şarkısını yayınlamadan önce sosyal medya hesabındaki tüm gönderileri silen ve profil resmini de değiştiren yıldız, müzik kariyerindeki yeni döneme özel saçlarını da kızıla boyatmıştı.