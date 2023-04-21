Dune: Çöl Gezegeni'nin devam filmi ilkinden daha iyi olacak

Yönetmenliğini Blade Runner 2049 ve Arrival gibi filmlerle tanınan Denis Villeneuve’ün yaptığı Dune: Çöl Gezegeni’nin devam filmi 3 Kasım'da vizyon girecek. Filmin başrol oyuncularından Rebecca Ferguson, merakla beklenen ikinci filmle ilkini kıyasladı.
"İLK FİLMDEN DAHA İYİ OLACAK"
Geçtiğimiz aralık ayında çekimleri biten filmi henüz izlemediğini belirten 39 yaşındaki oyuncu, "Devam filminin ilk filmden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu filmi henüz görmeden söylüyorum. Okuduklarımdan, gördüklerimden ve çekimlerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Kum tepelerinde koşmak… Bu sıradışı tepelerde çok küçük hissettim. Toprak Ana'yla karşılaştırıldığında ne kadar da küçük kalıyoruz. Bunu çok sevdim" ifadelerini kullandı.
Filmde Glossu Rabban Harkonnen karakterini canlandıran Dave Bautista ise “İkinci film, ilkine göre daha güçlü. İlk film, ikincinin ne olduğuna dair sadece bir girişti” demişti
Frank Herbert'ün 1965 tarihli romanından uyarlanan Dune: Çöl Gezegeni, 22 Ekim 2021'de izleyicilerle buluşmuştu.