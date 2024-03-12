Dune zirveyi Kung Fu Panda'ya bıraktı

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı “Dune” serisinin ikinci filmi “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki” Türkiye gişesindeki liderliğini ikinci haftaya taşıdı.



Denis Villeneuve imzalı epik billim kurgu 107 bin 328 seyirciyi salonlara çekmeye başarırken toplam seyirci sayısı 305 bin olarak kayıtlara geçti.



Aynı isimli animasyon serisinin yeni filmi “Kral Şakir: Devler Uyandı”, dördüncü hafta sonunda 53 bin 705 seyirci ile listenin ikinci sırasında yer aldı.



Gupse Özay imzalı “Lohusa” sekizinci haftasında olmasına rağmen 35 bin 698 seyirci tarafından izlenerek ilk üçteki yerini korurken toplamda 2 milyon 79 bin 280 seyirciye erişti.

DUNE'U GERİDE BIRAKTI



Oscar Ödülleri töreni ile sona eren hafta sonunda ABD vizyonu “Kung Fu Panda 4” ve “Dune 2” ile yoğunluğunu korudu.



Kung Fu Panda serisinin dördüncü filmi, ilk üç gününde elde ettiği 58,3 milyon dolarla ilk filmden sonra serinin en iyi açılışına imza atan yapım oldu.



Dünya genelinde beklentilerin üzerinde gişe performansı sergileyen “Dune 2”, 46 milyon dolarla listenin ikinci basamağında yer alırken global hasılatı 367,5 milyon dolara ulaştı.



Haftanın yeni yapımlarından doğa üstü korku filmi “Hayali” ise 10 milyon dolarla açılışını üçüncü basamakta gerçekleştirdi.