Dünya çapında sanat turu: İşte tüm etkinlikler

Bu hafta dünyanın pek çok farklı yerinde birçok etkinlik gerçekleşecek. ABD'li müzisyen Dave Matthews, Avrupa turnesi kapsamında yarın Stockholm, 10 Nisan'da Kopenhag, 12 Nisan'da Varşova ve 14 Nisan'da Berlin'de konser verecek.

Rock grubu The Eagles, veda turnesi kapsamında 11 Nisan'da Los Angeles'ta seyirciyle buluşacak. İngiliz müzisyen Sting, ABD'nin San Diego kentinde 13 Nisan'da sahne alacak.



Klasik müzik konserlerinde ise Çekya'daki Prag Belediye Binası'nda Hasan Niyazi Tura'nın şefliğindeki orkestra, 13 Nisan'da Antonin Dvorak'ın "From the New World" senfonisini seslendirecek.



İtalya'nın Milano kentindeki Dal Verme Tiyatrosu'nda ise James Feddeck'in şefliğinde orkestra, 11 Nisan'da klasik müzik konseri verecek.



FUARLAR VE SERGİLER



İtalya'nın Bologna kentinde 8-11 Nisan'da "Çocuk Kitapları Fuarı" gerçekleştirilecek. Bologna Fiere alanında yapılacak fuara 90'ın üzerinde ülke katılım sağlayacak ve 1456 stant kurulacak. Fransa'da 12-14 Nisan'da "Uluslararası Paris Kitap Fuarı" yapılacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek fuara 25 yaş altı katılımcılar ücretsiz girebilecek.



Sanat etkinliklerinde ise 11-14 Nisan'da Gürcistan'da düzenlenecek "Tiflis Sanat Fuarı" öne çıkıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden galeri sahiplerini sanatçılarla buluşturmayı amaçlayan fuarda, çağdaş sanatın önündeki sorunlar da çeşitli söyleşilerle ele alınacak. Kanada'da 11-14 Nisan'da düzenlenecek ve ülkenin en eski sanat fuarı olma özelliğini taşıyan "Art Toronto" ise bu yıl 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası galeriye evsahipliği yapacak.

