Dünya çapında sanat turu: İşte tüm etkinlikler

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER



Thomas C. Christensen'in yazıp yönettiği ve İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan "Escape from Germany", 11 Nisan'da ABD sinemalarında olacak.



Alex Garland imzalı "Civil War", Julio Quintana'nın yönettiği "The Long Game", Marco Perego imzalı "The Absence of Eden", Zarrar Kahn'ın yazıp yönettiği "In Flames" ve başrolünde Nicolas Cage'in oynadığı "Arcadian" filmi ise 12 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.