Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Türkiye'de konser verecek

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 31 Temmuz'da Antalya'da müzikseverlerle buluşacak. Hayranlarıyla yeniden buluşmak ve sevilen şarkılarını seslendirmek için Antalya'ya gelecek olan Martin, Belek'te sahne alacak. "Regnum Live in Concert" serisi daha önce Jennifer Lopez, Dua Lipa, Christina Aguilera, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur, Tom Odell, Pink Martini ve Anne Marie gibi dünya yıldızlarının unutulmaz konserlerine ev sahipliği yapmıştı.