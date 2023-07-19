Dwayne Johnson yeni filmiyle en çok kazanan aktör unvanının sahibi oldu

Son olarak Hızlı ve Öfkeli 10 filminde hayranlarına sürpriz yapan Dwayne Johnson yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. ABD'li oyuncu, bu yılın ilerleyen zamanlarında Chris Evans ve J.K. Simmons'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı "Red One" adlı filmle izleyiciyle buluşacak.

Puck News'ın haberine göre, oyuncu bu filmden 50 milyon dolar kazandı. Callum Drift, Commander of the E.L.F rolünü canlandıran Johnson, tüm Hollywood tarihine adını yazdıracak bir rekora imza attı.

