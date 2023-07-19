Dwayne Johnson yeni filmiyle en çok kazanan aktör unvanının sahibi oldu

Hollywood'un sevilen oyuncularından Dwayne Johhson'ın yeni filmi "Red One", oyuncuya Hollywood tarihinin en çok kazanan aktörü unvanını kazandıracak.

Dwayne Johnson yeni filmiyle en çok kazanan aktör unvanının sahibi oldu

Son olarak Hızlı ve Öfkeli 10 filminde hayranlarına sürpriz yapan yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. ABD'li oyuncu, bu yılın ilerleyen zamanlarında Chris Evans ve J.K. Simmons'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı "Red One" adlı filmle izleyiciyle buluşacak.

Puck News'ın haberine göre, oyuncu bu filmden 50 milyon dolar kazandı. Callum Drift, Commander of the E.L.F rolünü canlandıran Johnson, tüm Hollywood tarihine adını yazdıracak bir rekora imza attı.

Dwayne Johnson yeni filmiyle en çok kazanan aktör unvanının sahibi oldu - 1 Black Adam (2022)

"EN ÇOK KAZANAN AKTÖR"

Oyuncu, 50 milyon dolar ile bir filmden en çok kazanan aktör olarak tarihe geçti. Oyuncu 2019 tarihli "Jumanji: The Next Level" filminden ve "Red Notice" adlı filmden  23,5 milyon dolar almıştı.

Bu rekor daha önce Robert Downey Jr.'a aitti. Oyuncu, "Captain America: Civil War" filminden 40 milyon dolar kazanmıştı.

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