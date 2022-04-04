Efsanevi fotoğrafçı Josef Koudelka’nın Türkiye yolculuğunu anlatan film 41. İstanbul Film Festivali’nde

Haberler 04.04.2022 - 10:30
Belgesel fotoğraf çalışmaları ve filmleriyle tanınan ödüllü fotoğrafçı Coşkun Aşar’ın, efsanevi Magnum fotoğrafçısı, dünyaca ünlü Josef Koudelka ile 6 yıl boyunca Ege ve Akdeniz bölgelerinde her yıl ortalama 6 bin kilometre kat ettikleri ve toplamda 11 şehir, 60’a yakın antik kenti ziyaret ettikleri seyahat, 'Koudelka – Aynı Nehirden Geçmek' adlı filmle sinemaseverlerle buluşuyor. Bu yıl, 8-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali’nde prömiyerini yapacak olan film, Ayhan Hacıfazlıoğlu’nun kurgusuyla beyazperdeye taşınıyor.
1968’in en ikonik fotoğraflarının sahibi efsanevi fotoğrafçı Koudelka, Ruins (Kalıntılar) projesinin en büyük bölümünü oluşturan Türkiye’de 6 yıl boyunca yaklaşık 60 antik kenti fotoğrafladı. Bu süre boyunca Coşkun Aşar, Koudelka’yla birlikte Ege ve Akdeniz bölgelerinde her yıl ortalama 6 bin kilometre yol kat ederek Koudelka’yı bu seyahatler sırasında filme aldı.
Koudelka’nın 2008’de Pera Müzesi’nde açılan retrospektifi için geldiği İstanbul’da tanışan ikili, ilk yolculuklarına 2011’de çıktı. Çekimleri 6 yıla yayılan, inatçılığı ve mükemmeliyetçiliğiyle ünlü efsanevi fotoğrafçının adımlarını bir gölge gibi takip eden Aşar, yolculukların son bulmasının ardından 130 saatlik görüntü ve 30 saati aşan söyleşiyi kayıt altına almıştı.
2018 ve 2019’da Koudelka’nın rotasını takip eden Aşar ve Hacıfazlıoğlu, ek sahneler, yeni görüntüler ve yeni sesler ile filmin çekim sürecini tamamladı. Koudelka–Aynı Nehirden Geçmek, yıkımın estetiğini zamanın izleriyle birleştirirken, antik kalıntıların eşsiz tarihi Koudelka’nın panoramik fotoğraflarında nasıl kusursuz imgelere dönüştüğünü gözler önüne seriyor.
Film, 41. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel yarışması kapsamında 14 Nisan Perşembe 16.00’da Kadıköy Sinematek ve 16 Nisan Cumartesi 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda sinemaseverlerle buluşacak.