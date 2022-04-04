Efsanevi fotoğrafçı Josef Koudelka’nın Türkiye yolculuğunu anlatan film 41. İstanbul Film Festivali’nde

Belgesel fotoğraf çalışmaları ve filmleriyle tanınan ödüllü fotoğrafçı Coşkun Aşar’ın, efsanevi Magnum fotoğrafçısı, dünyaca ünlü Josef Koudelka ile 6 yıl boyunca Ege ve Akdeniz bölgelerinde her yıl ortalama 6 bin kilometre kat ettikleri ve toplamda 11 şehir, 60’a yakın antik kenti ziyaret ettikleri seyahat, 'Koudelka – Aynı Nehirden Geçmek' adlı filmle sinemaseverlerle buluşuyor. Bu yıl, 8-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali’nde prömiyerini yapacak olan film, Ayhan Hacıfazlıoğlu’nun kurgusuyla beyazperdeye taşınıyor.



1968’in en ikonik fotoğraflarının sahibi efsanevi fotoğrafçı Koudelka, Ruins (Kalıntılar) projesinin en büyük bölümünü oluşturan Türkiye’de 6 yıl boyunca yaklaşık 60 antik kenti fotoğrafladı. Bu süre boyunca Coşkun Aşar, Koudelka’yla birlikte Ege ve Akdeniz bölgelerinde her yıl ortalama 6 bin kilometre yol kat ederek Koudelka’yı bu seyahatler sırasında filme aldı.