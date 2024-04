Elektronik müzik festivali Sonar İstanbul 2024'teki tüm isimler açıklandı

Sonar Istanbul 2024’ün line-up’ında bu sene de her sene olduğu gibi elektronik müzik sahnesinde öne çıkan birçok başarılı isim yer alıyor.



Elektronik müziğin önde gelen isimlerini bir araya getirmenin yanı sıra görkemli görsel ve işitsel performansların sergileneceği 3 günlük festivalde, müzik ve yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı etkileyici panelleriyle Sónar+D programı da yer alacak. Zorlu PSM’nin ev sahipliğinde düzenlenen 8. Sónar Istanbul 2024’te bu yıl ana sahnede Adam Beyer, Jan Blomqvist, Henrik Schwarz, 2ManyDJs, DJ Marcel Dettman (live), Joy Orbison, Ellen Allien b2b Nene H, Gaia Ekho ve Samet Günal b2b NON gibi isimler olacak.

Jennifer Cardini b2b Ece Özel, DJ Mell G, Eliza Rose, Hyenah, THC, DJ ve yapımcı Olof Dreijer, Marc Gonen ve Zeynep Erbay, SónarLab by CUPRA sahnesinin isimleri arasında yerlerini aldı.



Sonar Istanbul 2024’ün kültleşen deneysel sahnesi SonarHall, klarnetçi, saksafoncu, ses ve video sanatçısı kimlikleriyle tanına William Basinski, performans, çağdaş ve ilerlemeci motivasyonların yörüngesinde TKO’nun, Zuhal Yiğit’in inovatif DJ seti Zuhal, Blakhol ve daha birçok ismi ağırlayacak.



Her edisyonunda katlanarak daha da ilgi gören ve ritmi bir an olsun düşmeyen SonarVillage by All Mega’da bu yıl; DJ olarak yer alan Atakan Uysal, Onur, Mathilda, Cärbone Black, Pina Tesla, HICCUP, Ögem Yılmaz ve DJ ve yapımcı Numeric olacak. %100 Müzik’in katkılarıyla 26-27-28 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sónar Istanbul 2024’ün biletleri satışta.