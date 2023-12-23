Elektronik müzik festivali Sonar İstanbul 26 Nisan'da başlıyor

8'incisi düzenlenecek olan Sonar İstanbul 26-27-28 Nisan 2024’te gerçekleştirilecek. Her sene merakla beklenen ve Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sonar'ın İstanbul ayağının 8’inci edisyonundaki ilk isimler açıklandı. Sonar Istanbul 2024’ün line-up’ında bu sene de her sene olduğu gibi elektronik müzik sahnesinde öne çıkan birçok başarılı isim yer alıyor.

Elektronik müziğin önde gelen isimlerini bir araya getirmenin yanı sıra görkemli görsel ve işitsel performansların sergileneceği üç günlük festivalde her sene olduğu gibi Sónar+D programı da yer alacak. Zorlu PSM’nin ev sahipliğinde %100 Müzik katkılarıyla gerçekleşecek olan 8. Sónar Istanbul için açıklanan ilk isimler arasında Adam Beyer, Eliza Rose, Ellen Allien b2b Nene H, Marcel Dettman (live), Olof Dreijer, Ryoji Ikeda - Ultratronics (Live Set), Sevdaliza ve William Basinski yer alıyor.