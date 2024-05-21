Elvis Presley'in ikonik evi satılıyor: Torunu karşı çıktı

İkonik şarkıcı Elvis Presley'in 54 yaşındaki kızı Lisa Presley geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Presley'nin ölümünün ardından tüm mirası kızı Riley Keough’ya kalmıştı ancak bu vasiyete annesi Priscilla Presley’den itiraz gelmişti ancak Riley Keough tüm servetin sahibi oldu.



Daily Mail'in haberine göre, Elvis Presley'nin Graceland'deki evi satışa çıkıyor. Tarihi malikane, perşembe günü açık artırmayla satılacak. Graceland ve Elvis Presley Bulvarı üzerindeki arazi, 23 Mayıs'ta Shelby County Adliyesi'nde en yüksek teklifi verene açık artırmayla satılacak.



TORUNU DAVA AÇIYOR



Graceland'in şu anki sahibi olan Elvis'in torunu Riley Keough, satışın "dolandırıcılık" olduğunu iddia ederek dava açıyor. Keough'un avukatına göre Pazartesi günü satışa ilişkin geçici bir yasaklama emri çıkarıldı ve duruşma çarşamba günü yapılacak.



Riley'nin annesi ve Elvis'in tek çocuğu olan Lisa Marie Presley'nin, Graceland'i teminat olarak kullanarak 3,8 milyon dolarlık bir krediyi güvence altına almak için 2018 yılında senet imzaladığı iddia edildi. Naussany Investments and Private Lending adlı şirket, Lisa Marie'nin geçen yıl 54 yaşında ölmeden önce parayı geri ödemediğini iddia ediyor.



BELGELERİN SAHTE OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR Ancak Riley'nin açtığı davada, annesinin şirketten borç almadığı iddia edildi. Dava dilekçesinde "Bu belgeler sahtedir" deniliyor. Keough, annesinin tapudaki imzalarının sahte olduğunu iddia etti. Davada ayrıca Naussany Investments'ın gerçek bir şirket bile olmadığı iddia ediliyor.



Belgelerde adı geçen noter, Lisa Marie Presley'nin imzasını noterde tasdik ettiğini veya onunla tanıştığını yalanladı.



Graceland