Elvis Presley'in ikonik evi satılıyor: Torunu karşı çıktı

İkonik şarkıcı Elvis Presley 'in 54 yaşındaki kızı Lisa Presley geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Presley'nin ölümünün ardından tüm mirası kızı Riley Keough’ya kalmıştı ancak bu vasiyete annesi Priscilla Presley’den itiraz gelmişti ancak Riley Keough tüm servetin sahibi oldu. Daily Mail'in haberine göre, Elvis Presley'nin Graceland'deki evi satışa çıkıyor. Tarihi malikane, perşembe günü açık artırmayla satılacak. Graceland ve Elvis Presley Bulvarı üzerindeki arazi, 23 Mayıs'ta Shelby County Adliyesi'nde en yüksek teklifi verene açık artırmayla satılacak.

Naussany Investments and Private Lending adlı şirket, Lisa Marie'nin geçen yıl 54 yaşında ölmeden önce parayı geri ödemediğini iddia ediyor.

GRACELAND HAKKINDA

Rock and Roll efsanesi, Graceland'deki mülkünü 1957'de 102 bin 500 dolara satın aldı, aynı yıl "Blue Christmas" ve "All Shook Up" şarkıları yayınladı.



1977'de babasının ölümünden sonra ev, Lisa Marie Presley'e kaldı. Daha sonra Graceland, 1982'de müze olarak halka açıldı. Ocak 2023'te Lisa Marie öldüğünde, kızı Riley mirasın varisi oldu.

Graceland malikanesi, tartışmasız tüm zamanların en büyük popüler kültür figürünün ikonik bir sembolüdür. Memphis, Tennessee'de bulunan 13,8 dönümlük mülk, insanların Amerika'nın en etkili müzisyenlerinden birini hatırlaması nedeniyle her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi çekmektedir.