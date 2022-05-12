Emin Alper’in yeni filmi Kurak Günler'in Cannes galası 23 Mayıs’ta

Emin Alper’in yeni uzun metrajlı filmi Kurak Günler dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirmek için gün sayıyor.



Festivalin ‘Belirli Bir Bakış’ (‘Un Certain Regard’) bölümünde yarışacak olan filmin dünya galası, 23 Mayıs Pazartesi günü Salle Debussy’de yapılacak.



Bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alan filmin festival afişi yayınlandı. Afiş tasarımı Arda Aktaş’ın imzasını taşıyor.

