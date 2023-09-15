Emrah müzikteki 40. yılını saygı albümüyle kutluyor

Fantezi ve arabesk müziğin sevilen isimlerinden Emrah, küçük yaşlardan itibaren unutulmaz birçok şarkıya imza attı. 52 yaşındaki sanatçı, müzikteki 40. yılını bir saygı albümüyle kutluyor. Albümünün çıkış şarkısı ise ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer'den geldi.
Ata Demirer, albümde Emrah'ın en sevilen şarkılarından "Unutabilsem"i seslendirdi.
Albümde Ziynet Sali "Belalım Benim"i, Deniz Seki "Farzet ki" şarkısını, Berkay ise "Birimiz Ayakta Kalmalıydı" adlı parçayı seslendirdi. Albümde yer alan diğer isimler arasında Cem Belevi, Aynur Aydın, Betül Demir, Derya Bedavacı, Hüsnü Şenlendirici, Kubat ve Linet bulunuyor.
Müziğe "Küçük Emrah" adıyla başlayan sanatçı ilk albümü "Ağam Ağam"ı 1983 yılında yayınladı. 1985 yılında çıkan "Gülom" albümü sonrası "Zavallılar" filminde rol alan Emrah, büyük bir başarı yakaladı.
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