Emrah müzikteki 40. yılını saygı albümüyle kutluyor

Fantezi ve arabesk müziğin sevilen isimlerinden Emrah, küçük yaşlardan itibaren unutulmaz birçok şarkıya imza attı. 52 yaşındaki sanatçı, müzikteki 40. yılını bir saygı albümüyle kutluyor. Albümünün çıkış şarkısı ise ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer'den geldi.

Ata Demirer, albümde Emrah'ın en sevilen şarkılarından "Unutabilsem"i seslendirdi.