En çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan yeni bir başarı

RIAK (Radyo İzleme ve Araştırma Kurumu) çatısı altında, televizyon izleme ölçümlerini de gerçekleştiren Kantar Media tarafından her ay açıklanan, Radyo Erişim Araştırması Mart ayı sonuçlarına göre Kral Pop Radyo, Türkiye’ de en çok dinlenen üçüncü radyo.



Rakiplerine göre daha genç bir yayıncılık geçmişine sahip olan Kral Pop Radyo, istikrarlı yükselişini bu ay da sürdürdü. "En Çok Dinlenen Pop Müzik Radyosu" ünvanı devam eden Kral POP Radyo tüm radyolar sıralamasındaki yükselişini de sürdürüyor

“Popun Kralı” genel listede Kral FM ve TRT FM'in ardından 3. sıraya yerleşti.

