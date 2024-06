En yüksek bütçeli Star Wars dizisi: The Acolyte

Disney imzalı The Acolyte dizisinin başrollerinde Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto ve Dafne Keen gibi isimler yer alıyor. 4 yıldır çekilmesi planlanan dizi, oldukça büyük bir bütçeye sahip.

The Acolyte, en büyük Star Wars dizisi olan The Mandalorian'ı geride bıraktı. The New York Times'a göre Leslye Headland'in yarattığı 8 bölümlük dizinin yapım maliyeti yaklaşık 180 milyon dolar.

Dizide bölüm başına yaklaşık 22,5 milyon dolar harcandı. The Mandalorian'da ise bölüm başına yaklaşık 15 milyon dolar harcandığı biliniyor.