En yüksek bütçeli Star Wars dizisi: The Acolyte

Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett gibi isimlerin başrolünde yer aldığı The Acolyte en yüksek bütçeli Star Wars dizisi oldu.

En yüksek bütçeli Star Wars dizisi: The Acolyte

Disney imzalı The Acolyte dizisinin başrollerinde Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto ve Dafne Keen gibi isimler yer alıyor. 4 yıldır çekilmesi planlanan dizi, oldukça büyük bir bütçeye sahip.

The Acolyte, en büyük  dizisi olan The Mandalorian'ı geride bıraktı. The New York Times'a göre Leslye Headland'in yarattığı 8 bölümlük dizinin yapım maliyeti yaklaşık 180 milyon dolar.

Dizide bölüm başına yaklaşık 22,5 milyon dolar harcandı. The Mandalorian'da ise  bölüm başına yaklaşık 15 milyon dolar harcandığı biliniyor.

En yüksek bütçeli Star Wars dizisi: The Acolyte - 1

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