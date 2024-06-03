Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç yaşamını yitirdi

Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta vefat etmişti. Yolaç'tan günler sonra eşi Asuman Tuğberk Yolaç da hayatını kaybetti.

Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç yaşamını yitirdi

Evet-Hayır yarışması ile ün kazanan sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören 1970 Türkiye güzeli, 72 yaşındaydı.

Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç yaşamını yitirdi - 1

Acı haberi Yolaç Ailesi yaptıkları basın açıklaması ile duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kılinacak öğle namazım müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Ünlü sunucu Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşındaydı? Evet Hayır yarışmasıyla tanınan Erkan Yolaç'ın hayat hikayesi

Ünlü sunucu Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşındaydı? Evet Hayır yarışmasıyla tanınan Erkan Yolaç'ın hayat hikayesi

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1976 yılında dünyaevine giren Asuman Tuğberk ile Erkan Yolaç, 48 yıllık evliydi. Çiftin Mehmet ve Göksu adında iki çocuğu bulunuyor.

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