Erzurum'daki Ata Buz Müzesi'nde buz içindeki bitkilerle küresel ısınma anlatılıyor

Heykel Bölümü doktora öğrencisi Yıldız Özer de 5 aylık sürecin ardından sergiyi hazır hale getirdiklerini söyledi. Bitkilerin toplanması ve dondurulmasının zaman aldığını dile getiren Özer, "İlkbaharla birlikte oluşan bitkileri dondurdum. Bu süreçte farklı bitkilerin ortaya çıktığını gördüm ve onları da zamanla dondurarak bu süreç gelişti. Aslında küresel ısınmaya yani insan faaliyetleri sonucu ekolojik dengenin bozulmasına bir gönderme oldu. Bu, küresel ısınmadan kaynaklı bitki çeşitliliğinin yok olmasına dikkati çekmek, geleceğe belge sunmak adına oluşturulan bir sergi." dedi.





Özer, buzun tarih boyunca önemli keşiflerin yapılmasına katkı sunduğunu ifade ederek, "Küresel ısınmadan kaynaklı buzulların erimesi tüm canlılar için tehdit oluşturuyor. Bunu ortaya koymak amacıyla bu sergiyi oluşturduk." diye konuştu.