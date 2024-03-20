Eski ABD Başkanı Obama uzay istilasını konu alan dizide rol alacaktı

Eski ABD Başkanı Obama'ya 3 Body Problem dizisinde rol alması için teklif gittiği ortaya çıktı. Game of Thrones efsanesinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss, Obama'ya dizide bir sahnede oynaması için teklif götürdü.

Ancak Obama'nın kendisine teklif edilen rolü geri çevirdiği ortaya çıktı.

Obama'nın rolü reddederken bir not yazdığı ve notta "Eğer gerçek bir uzaylı istilası olursa, sanırım kendimi o krize saklamalıyım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

