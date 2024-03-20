Eski ABD Başkanı Obama uzay istilasını konu alan dizide rol alacaktı

Eski ABD Başkanı Obama'ya 3 Body Problem dizisinde rol alması için teklif gittiği ortaya çıktı. Game of Thrones efsanesinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss, Obama'ya dizide bir sahnede oynaması için teklif götürdü.
Ancak Obama'nın kendisine teklif edilen rolü geri çevirdiği ortaya çıktı.
Obama'nın rolü reddederken bir not yazdığı ve notta "Eğer gerçek bir uzaylı istilası olursa, sanırım kendimi o krize saklamalıyım" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Liu Cixi'nin aynı adlı romanından uyarlanan dizide uzaylı uygarlığı Dünya'yı işgal etmeyi planlar.
Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Jovan Adepo, Rosalind Chao ve Liam Cunningham gibi isimler yer alıyor.
Obama 2017 yılında, The New York Times'a verdiği röportajda kitaptan övgüyle bahsetmişti.
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