Beyaz Saray'dan Hollywood'a: Obama'nın kızı yönetmen oldu!

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın kızı Malia Obama ilk filmini prestijli Sundance Film Festivali'nde tanıttı.

Beyaz Saray'dan Hollywood'a: Obama'nın kızı yönetmen oldu!

Eski ABD Başkanı ve First Lady Michelle Obama'nın kızı Malia yönetmen oldu! 25 yaşındaki Obama, ilk kısa filmini ABD'de düzenlenen Sundance Film Festivali'nde tanıttı.

"Heart" adını taşıyan kısa filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Obama üstlendi. Film hakkında konuşan Obama "Film, kayıp eşyalar, yalnız insanlar, affetmek ve pişmanlık hakkında" dedi.

Obama 2022 yılında Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu.

Beyaz Saray'dan Hollywood'a: Obama'nın kızı yönetmen oldu! - 1

Öte yandan Obama çiftinin Higher Ground Productions adında bir film şirketi bulunuyor. Çift, Netflix imzalı "Leave the World Behind" filminin yapımcılarından.

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