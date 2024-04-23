Fatih Akın'dan yeni film: Çekimler başladı

Independent Türkçe'nin haberine göre; Akın filmin senaryosunu daha önce Paramparça'da da birlikte çalıştığı çocukluk arkadaşı Hark Bohm ile kaleme aldı.

"12. UZUN METRAJ FİLMİM"

"Bir Hark Bohm filmi olarak başlayan bu çalışma, şimdi benim 12. uzun metrajlı filmim ve olağanüstü bir misyonum haline geldi" diyen Akın, sözlerine şöyle devam etti:

"Amrum, II. Dünya Savaşı'nın son haftasında ailesinin karanlık sırrını her gün biraz daha ortaya çıkaran genç Nanning'in, sonunda cennetten kovulana kadar süren yolculuğunu anlatıyor."