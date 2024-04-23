Fatih Akın'dan yeni film: Çekimler başladı

"Duvara Karşı", "Solino", "Yaşamın Kıyısında" gibi filmleriyle dünyaca tanınan Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'ın yeni filmi için geri sayım başladı.
ÇEKİMLER HAMBURG'DA
II. Dünya Savaşı sırasında geçen bir ergenlik hikayesini anlatan yeni filmi Amrum'un çekimleri Hamburg'da başladı.
1945 baharında, II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Almanya'nın Kuzey Denizi'ndeki Amrum adasında geçen filmde; Laura Tonke, Diane Kruger ve Jasper Billerbeck rol alacak.
Independent Türkçe'nin haberine göre; Akın filmin senaryosunu daha önce Paramparça'da da birlikte çalıştığı çocukluk arkadaşı Hark Bohm ile kaleme aldı.
"12. UZUN METRAJ FİLMİM"
"Bir Hark Bohm filmi olarak başlayan bu çalışma, şimdi benim 12. uzun metrajlı filmim ve olağanüstü bir misyonum haline geldi" diyen Akın, sözlerine şöyle devam etti:
"Amrum, II. Dünya Savaşı'nın son haftasında ailesinin karanlık sırrını her gün biraz daha ortaya çıkaran genç Nanning'in, sonunda cennetten kovulana kadar süren yolculuğunu anlatıyor."
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Fatih Akın
- Film
- N-Life Kültür&Sanat
- Yönetmen