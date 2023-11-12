Fauda dizisinin ekibinden Matan Meir Gazze'de hayatını kaybetti

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sürerken Fauda adlı dizide, Hamas'la mücadele eden oyuncu Idan Amedi İsrail ordusuna katıldığını duyurmuştu. Dizide komutan Doron (Lior Raz) ve ekibi Hamas'a karşı mücadele ediyor.
Aynı dizinin ekibinden Matan Meir’ın hayatını kaybettiği bildirildi. Cepheye gönderilen Meir’in Gazze’de yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Daily Mail'in haberine göre, İsrail’in 551. Tugayı’nın 697. Taburu’nda yedek subay olarak görev yapan ve dizinin ekibinde yer alan 38 yaşındaki Meir'in ölüm haberi, dizinin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk— Fauda Official (@FaudaOfficial) November 11, 2023
Paylaşımda “Fauda ailesi üyelerimizden Matan Meir’in Gazze’de çatışmada öldürüldüğünü paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Matan ekibin ayrılmaz bir üyesiydi. Oyuncularımız ve ekibimiz bu trajik kayıptan dolayı çok üzgün. Matan’ın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Ruhu huzur içinde yatsın” ifadeleri yer aldı.
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