Fauda dizisinin ekibinden Matan Meir Gazze'de hayatını kaybetti

Fauda dizisinde rol alan oyuncu Idan Amedi'nin İsrail ordusuna katılmasının ardından dizinin set ekibinden Matan Meir'in Gazze'de hayatını kaybettiği bildirildi.

Fauda dizisinin ekibinden Matan Meir Gazze'de hayatını kaybetti

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sürerken Fauda adlı dizide, Hamas'la mücadele eden oyuncu Idan Amedi İsrail ordusuna katıldığını duyurmuştu. Dizide komutan Doron (Lior Raz) ve ekibi Hamas'a karşı mücadele ediyor.

Aynı dizinin ekibinden Matan Meir’ın hayatını kaybettiği bildirildi. Cepheye gönderilen Meir’in Gazze’de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Fauda dizisinin ekibinden Matan Meir Gazze'de hayatını kaybetti - 1 Fauda

Daily Mail'in haberine göre, İsrail’in 551. Tugayı’nın 697. Taburu’nda yedek subay olarak görev yapan ve dizinin ekibinde yer alan 38 yaşındaki Meir'in ölüm haberi, dizinin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Paylaşımda “Fauda ailesi üyelerimizden Matan Meir’in Gazze’de çatışmada öldürüldüğünü paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Matan ekibin ayrılmaz bir üyesiydi. Oyuncularımız ve ekibimiz bu trajik kayıptan dolayı çok üzgün. Matan’ın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Ruhu huzur içinde yatsın” ifadeleri yer aldı.

Fauda dizisinin ekibinden Matan Meir Gazze'de hayatını kaybetti - 2

Geçtiğimiz yıl dördüncü sezonu yayınlanan dizinin yapım ekibinde yer alan birkaç kişinin İsrail'e geri döndüğü biliniyor.

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