Fauda dizisinin ekibinden Matan Meir Gazze'de hayatını kaybetti

Paylaşımda “Fauda ailesi üyelerimizden Matan Meir’in Gazze’de çatışmada öldürüldüğünü paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Matan ekibin ayrılmaz bir üyesiydi. Oyuncularımız ve ekibimiz bu trajik kayıptan dolayı çok üzgün. Matan’ın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Ruhu huzur içinde yatsın” ifadeleri yer aldı.



Geçtiğimiz yıl dördüncü sezonu yayınlanan dizinin yapım ekibinde yer alan birkaç kişinin İsrail'e geri döndüğü biliniyor.

