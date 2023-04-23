Fazıl Say'dan Cumhuriyetin 100. yılı için bestelediği 100. Yıl Marşı

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına armağan olarak bestelediği, sözleri şair Ayten Mutlu’ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kaydedilen "100. Yıl Marşı", ses ve video olarak tüm dijital platformlarda yayınlandı.



Marş, İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde orkestra şefi Can Okan ve koro şefi İlhan Akyunak yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu ile Genç Koro (Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu) tarafından seslendirildi.



Marşın kaydını sosyal medyadan paylaşan sanatçı, şu mesajı yazdı:



"Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla.

İçtenlikle, sevgiyle."